مصر: مهندسة زراعية تنتحل صفة طبيبة تنحيف وتدير مركزاً للتخسيس

داهمت السلطات الصحية بمحافظة الدقهلية في مصر مركزاً للتغذية العلاجية والتخسيس يعمل دون تراخيص رسمية.

وأعلنت السلطات أن مديرية الصحة نجحت في ضبط مركز للتغذية العلاجية والتخسيس يعمل دون ترخيص، أثناء حملة تفتيشية بمدينة دكرنس، حيث تبين أن السيدة التي تدير المركز غير المرخص حاصلة على بكالوريوس زراعة وليست طبيبة.

وتأتي الحملة في وقت تشن فيه وزارة الصحة المصرية حرباً ضد ما يعرف بـ "المراكز غير المرخصة" خاصة في مجالي التخسيس وعلاج الإدمان.

ورصدت الحملات نمطاً متكرراً يتمثل في استخدام خريجي كليات الزراعة، العلوم، والتربية الرياضية لشهاداتهم في ادعاء الخبرة بالتغذية، بالإضافة إلى ضبط أطنان من "الأدوية والمكملات" مجهولة المصدر يتم تركيبها يدوياً داخل تلك المراكز، مما تسبب في حالات فشل كلوي وتليف كبدي لبعض الضحايا.

وتحولت الحملة مؤخراً لاستهداف الفيلات والمباني السكنية التي يتم تحويلها لمراكز لعلاج الإدمان في مناطق مثل العبور، الشروق، والمريوطية والقاهرة والمنصورة، حيث تفتقر لأبسط قواعد الصحة النفسية وتعمل دون إشراف من "الأمانة العامة للصحة النفسية.

واتجهت الحكومة مؤخراً بالتنسيق مع مجلس النواب نحو مراجعة "قانون مزاولة مهنة الطب"، لتغليظ العقوبات على انتحال صفة طبيب لتصل إلى السجن المشدد وغرامات تصل لملايين الجنيهات.