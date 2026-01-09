ترامب: لا أحد قادر على وقفي. لن يوقفني سوى أخلاقي !

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة لا يحدّها سوى "أخلاقه الشخصية"، متجاهلاً القانون الدولي والضوابط الأخرى التي تُقيّد قدرته على استخدام القوة العسكرية لضرب أو غزو أو إكراه الدول في جميع أنحاء العالم.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك أي حدود لصلاحياته في العالم، قال الرئيس الأميركي: "نعم، هناك شيء واحد قد يوقفني. مبادئي الأخلاقية. قناعاتي الشخصية. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفني".

وأضاف: "لست في حاجة إلى قانون دولي. أنا لا أسعى لإيذاء الناس". مشيراً أنه يلتزم بالقانون الدولي، لكنه قال إن "الأمر يتوقف على تعريفك للقانون الدولي".

وأعرب ترامب، في المقابلة المطولة التي أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن شعوره بالجرأة لممارسته نفوذه في جميع أنحاء العالم.