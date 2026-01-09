جنوح جماعي يتسبب في نفوق عشرات الحيتان في نيوزيلاندا

أفادت منظمة معنية بالحفاظ على البيئة، اليوم الجمعة، بنفوق 6 حيتان بعد جنوح جماعي لنحو 15 حوتاً، في "فيرويل سبيت" على ساحل "ساوث آيلاند" في نيوزيلندا.

وذكرت منظمة "مشروع جوناه" الخيرية غير الربحية، أن المتطوعين يستعدون لمحاولة إعادة تعويم الحيتان التي جنحت جماعياً، بحسب "رويترز".

وشهد يوم الخميس جنوح 55 حوتاً في موقعين في "فيرويل سبيت"، وهو لسان رملي يبلغ طوله 26 كيلومتراً في الطرف الشمالي من "ساوث آيلاند". وجرت إعادة تعويم معظمها.

وقالت المنظمة، في بيان، على "فيسبوك"، إن الفرق تتفقد الشواطئ في (جولدن باي) حيث يقع (فيرويل سبيت)، بحثا عن حيتان أخرى تقطعت بها السبل وتعمل على الحفاظ على ظروف الحياة للحيوانات الناجية لحين ارتفاع المد بعد الظهيرة.

وأضافت المنظمة في تحديث لاحق: "جنحت هذه الحيتان مجدداً على طول خط المد العالي، مما يزيد من تعقيد عملية إعادة التعويم".

وشهد "فيرويل سبيت" العديد من حالات جنوح الحيتان على مر السنين. وهذا الموقع ناء ولا توجد به مرافق لدرجة أن من يسافرون للمنطقة يتلقون نصائح باصطحاب وجبات خفيفة وطعام وأدوات نظافة وماء.

