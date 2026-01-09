محكمة هولندية تبطل زواجاً كان المأذون فيه هو .. "تشات جي بي تي "

قضت محكمة هولندية ببطلان زواج بعد أن كتب طرفاه عقد زواجهما بمساعدة برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" (ChatGPT).

وكان الزوجان يعتقدان أنهما توّجا حبهما بالزواج في حفلة أقيمت في نيسان/أبريل 2025 بمدينة زفوله شمالي هولندا، وسعيا منهما لإقامة زواج مدني غير رسمي، طلبا من صديق أن يُجري المراسم، فلجأ إلى برنامج "تشات جي بي تي" للمساعدة في صياغة عقد الزواج.

إلا أن محكمة زفوله قضت الثلاثاء بأن الزوجين لم يلتزما بالأصول الواجب اتباعها لعقد الزيجات في هولندا، وقالت إن القانون يُلزم الزوجين بالتصريح بأنهما سيفيان بجميع الالتزامات القانونية المرتبطة بالزواج.

وأضافت أن العقد الذي صاغه الذكاء الاصطناعي "يظهر أن الرجل والمرأة لم يُقدّما التصريح المشار إليه في المادة 1:67، الفقرة 1، من القانون المدني الهولندي".

وقد سُئل الرجل في مراسم الزواج -بحسب نص العقد الذي رفضته المحكمة- "هل تعد بالوقوف إلى جانب زوجتك اليوم وغدا وإلى الأبد؟"، و"الضحك معا، والتطور معا، وتبادل الحب مهما حدث؟". وسُئلا أيضا عما إذا كانا "سيستمر كل منهما في دعم الآخر والتمسك به، حتى في الأوقات الصعبة؟".

وبعد الإجابة على هذه الأسئلة نص العقد على أنهما "ليسا مجرد زوج وزوجة، بل هما قبل كل شيء فريق واحد، زوجان مجنونان يحب كل منهما الآخر".

وبسبب النص الذي ضمه "عقد الذكاء الاصطناعي" قضت المحكمة بأن زواج الرجل والمرأة لم يُوثَّق رسميا، وهو "ما يعني أن شهادة الزواج سُجِّلت خطأ في السجل المدني".

وقال الزوجان إنهما لم يقصدا ارتكاب هذا الخطأ، وإن الموظف المدني في مراسم الزواج لم يُنبِّههما إليه في حينه، وأضافا أن تغيير تاريخ زواجهما سيؤثر عليهما عاطفيا بشدة، وطلبا الإبقاء على تاريخ زفافهما الأول واعتباره تاريخ زواجهما القانوني.

لكن المحكمة لم توافق على ذلك وقالت إنها "تتفهم مدى أهمية تاريخ الزواج المُدرج في شهادة الزواج للرجل والمرأة، لكنها لا تستطيع تجاهل القانون".