الموت يدخل بيت فيروز للمرة الثانية خلال 6 أشهر .. ويخطف ابنها الثاني

فجعت الفنانة العربية الكبيرة فيروز أمس بوفاة ابنها الثاني هلي، عن عمر 68 عاما.

ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ طفولته عام 1958.

وحسب تقارير صحفية عاش هلي بعيدا عن الأضواء والإعلام، في ظل رعاية والدته التي كرست حياتها للاهتمام به.

وكانت صورة هلي ظهرت للعلن لأول مرة عام 2022 رفقة والدته، عندما نشرتها شقيقته ريما الرحباني.

ووقتها كشفت الصور عن جانب لم يعرفه الكثيرون عن حياة فيروز مع ابنها الذي كان يستخدم كرسيا متحركا للتنقل.

وتأتي وفاة هلي بعد أشهر من وفاة نجل فيروز الأكبر الفنان زياد الرحباني في يوليو 2025، وبعد سنوات من رحيل ابنتها ليال وزوجها عاصي الرحباني.

وتعرضت السيدة فيروز لمحطات إنسانية صعبة طوال سنوات حياتها، فتوديع ابنها الراحل هلي الرحباني لا يأتي فقط بعد شهور قليلة من وداع ابنها وشريك نجاحها زياد الرحباني، بل جاء ليذكرها بمحطة صعبة عاشتها قبل ما يقارب 38 عاما، بعد وفاة ابنتها ليال قبل أن تتم عامها الثلاثين بسبب المرض، وكانت فيروز قد ودعت زوجها عاصي الرحباني في عام 1986، وهي كذلك من المحطات الصعبة التي كشفت عن أوقات حزينة عاشتها الفنانة العربية الكبيرة.