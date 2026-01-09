مباراة "بلايستيشن" بين طالبين مصريين تنتهي بقتل أحدهما للآخر

انتهت مباراة "بلايستيشن" في القاهرة بين طالبين عمرهما 17 و15 عاما، بجريمة قتل، إذ سدد المهزوم طعنة قاتلة إلى قلب الفائز ليسقط قتيلا على الفور.

وكشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية، إن المباحث العامة بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الطالب الأصغر، الذي سدد طعنة قاتلة إلى زميله إثر مشاجرة بعد انتهاء المباراة بينهما.

وتحقق النيابة العامة في الوقت الحالي مع الطالب المتهم بقتل زميله، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر الأمني أن هذا النوع من الجرائم يواجه تحركات حاسمة من جانب وزارة الداخلية، لا سيما في المناطق التي تضم مقاهي الإنترنت ومحال البلايستيشن وتشهد خلافات بين أطفال ومراهقين في أعمار صغيرة، قد تتطور لجرائم كبيرة.

ويواجه الطالب المتهم عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات أو المؤبد 25 عاما.