أمريكي يهدد بمقاضاة جهة حكومية لا تكترث بأن دبا ضخما يعيش تحت منزله

يقول رجل من كاليفورنيا إنه وصل إلى نقطة الانهيار بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لإزالة دب ضخم يعيش أسفل منزله.

يهدد كينيث جونسون، المقيم في ألتادينا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا، مدعيًا الإهمال والمعاناة النفسية بعد أن توقفت الولاية، كما يُزعم، عن التدخل في قضية الدب الذي يزن 250 كيلوغرامًا والذي يسكن أسفل منزله.

ووفقًا لقناة KTLA، يعتقد جونسون أن الإدارة تخلت عن المساعدة في حل المشكلة، على الرغم من أن الدب كان مُرقّمًا ومعروفًا لدى مسؤولي الحياة البرية.

وقال جونسون للقناة: "لقد طال الأمر بما فيه الكفاية، وهو أمر يجب عليهم التعامل معه. إنه دب مُرقّم. لقد تعاملوا معه من قبل. اختاروا عدم قتله، والآن عاد، وسيستمر في فعل ذلك".

ونفت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا مزاعم جونسون في بيان قدمته لمجلة PEOPLE، قائلة إنها ظلت على تواصل فعال رغم محدودية عدد الموظفين.

وقالت: "على الرغم من محدودية عدد الموظفين، إلا أن علماء الأحياء في الإدارة على تواصل دائم مع صاحب المنزل منذ الإبلاغ عن دخول الدب إلى مساحة الزحف غير المُؤمّنة في منزله في نوفمبر".

وأوضحت الإدارة أن علماء الأحياء قاموا بنصب فخاخ مزودة بطعم، وتركيب كاميرات وأضواء للمراقبة عن بُعد، وحاولوا مرارًا وتكرارًا إبعاد الدب عن المنزل. كما أكد المسؤولون على أن تأمين مساحة الزحف خطوة حاسمة لمنع عودة الحيوان.

وعلم جونسون بوجود الدب لأول مرة في نوفمبر بعد أن لاحظ أضرارًا حول الجزء الخارجي من منزله على مدار العام. وبعد تركيب كاميرا مراقبة، التقطت الكاميرات لقطات للدب وهو يسير بالقرب من المنزل، ثم زحف لاحقًا مباشرة إلى مساحة الزحف.

وقال جونسون لشبكة إن بي سي لوس أنجلوس: "عندما رأيتُ كل شيء ممزقًا، ظننتُ أنه ليس هناك، لأنه من المستحيل أن يدخل دبٌّ إلى هذا المكان".

وأضاف: "لا أعرف كيف دخل إلى هناك. لا بد أنه لاعب سيرك. إنه ضخمٌ جدًا لدرجة أن بطنه تلامس الأرض". وأوضح جونسون أن وجود الدب جعل حياته اليومية غير مريحة، حتى وإن كان لا يعتقد أن الحيوان ينوي إيذاءه. وقال: "من غير المريح دخول المطبخ وأنا أفكر بوجود دبٍّ هناك. لا أعتقد أنه يُشكّل أي خطرٍ عليّ طالما أنني لا أسير على جانب المنزل أثناء خروجه".

حاولت إدارة الحياة البرية الإمساك بالدب في ديسمبر، لكنها وقعت في فخ حيوانٍ آخر. وأظهرت لقطاتٌ شاركها جونسون ومسؤولو الحياة البرية اختلافاتٍ واضحة بين الدب الذي تم الإمساك به والدب الذي يعيش تحت منزله.