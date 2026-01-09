شرطة دبي تطلق كرنفالها ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق

تنطلق، اليوم، فعاليات معرض كرنفال شرطة دبي في منطقة «سيتي ووك»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، ويستمر ثلاثة أيام يُقدم خلالها أبرز الابتكارات والمشاريع والخدمات الخاصة بشرطة دبي، إلى جانب فعاليات ترفيهية وعروض ممتعة لكل أفراد الأسرة.

وأكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، أن شرطة دبي حريصة على إطلاق وتنظيم معارض وفعاليات مجتمعية مُتكاملة تعزّز من التواصل البنّاء بين المؤسسة الأمنية والمجتمع بكل فئاته، وذلك تجسيداً لرؤية شرطة دبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمجتمع.

وأضاف: «إن التفاعل المباشر مع الجمهور عبر منصات مبتكرة وفعاليات متميزة أسوة بـ(كرنفال شرطة دبي) لا يُسهم فقط في تعزيز الثقة، بل يفتح آفاقاً جديدة للتوعية المجتمعية بأهم الخدمات الأمنية والمرورية، ويُبرز الجهود التي تبذلها شرطة دبي لإسعاد المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره».

ويستعرض الكرنفال عدداً من الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية، ومن أبرزها تطبيق شرطة دبي الذكي، والفرص التطوعية عبر منصة التطوّع، التي تمكن الجمهور من التقدم عبرها للتطوع، وخدمة أمن المساكن، والتوعية بحقوق حماية المرأة والطفل، ومنصة التوعية من الجرائم الإلكترونية e-Crime Hub، وخدمة عين الشرطة للإبلاغ عن السلوكيات المخالفة والتجاوزات القانونية، وخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر، ومنصة «أمان رودز» لتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب معروضات من متحف شرطة دبي الذي يسلط الضوء على مسيرة المؤسسة وتاريخها الأمني والتقني طوال عقود مضت.

كما سيقدّم الكرنفال للجماهير عروضاً في الدراجات النارية والدراجات الهوائية، وعروضاً للفرقة الموسيقية الخاصة بأكاديمية شرطة دبي، وعروض الكلاب البوليسية، والدوريات السياحية الأمنية الفارهة، وبرنامج المحاكاة الافتراضي في دورية «غياث»، وسيارة لاندروفر القديمة، ومدفع رمضان، إلى جانب عرض مقتنيات خاصة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية (سوات)، ومنها المدرعة وبدلة الفعاليات للأسرة.

كما سيستمتع الجمهور بعدد من الورش الترفيهية والفنية من خلال «استوديو الصناع»، وسيتمكن الأطفال من الاستمتاع بالألعاب التفاعلية الرقمية وألعاب رياضية وألغاز ومسابقات وهدايا من خلال منصة مجلة «خالد» للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني.