«قمة المليار متابع» تنطلق اليوم 580 فعالية وجوائز عالمية وأكثر من 500 متحدث

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتشهد النسخة الرابعة من القمة زخماً مضاعفاً بحضور يتجاوز 30 ألف شخص، ومشاركة أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم ما يزيد على 3.5 مليارات متابع، بينما تستضيف القمة 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً ضمن جلساتها وحواراتها، في أكبر ملتقى تفاعلي لتبادل الأفكار والمعارف، ومشاركة التجارب والخبرات، وبحث تحديات وآفاق واتجاهات قطاع صناعة المعرفة والإعلام الرقمي.

وتقدم قمة المليار متابع أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً، تتناول ثلاثة مسارات رئيسة تتضمن الاقتصاد، والمحتوى، والتكنولوجيا، حيث يستعرض فيها الخبراء والمتخصصون من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، وعدد من أبرز المؤثرين وأهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المنطقة والعالم، تجاربهم الملهمة وخبراتهم حول أهم توجهات الإعلام الرقمي والمسارات التي يتخذها، وأبرز الممارسات في هذا القطاع، ويسلطون الضوء على أهم المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى.

حراك استراتيجي

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن قمة المليار متابع، الحدث الأكبر لصناع المحتوى في العالم، ترسخ مكانة الإمارات كوجهة وعاصمة لصناعة المحتوى بما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والنمو، ونجحت خلال أربع سنوات في إعادة صياغة دور القوة الرقمية في خدمة المجتمعات من خلال شعارها «المحتوى الهادف»، وعززت مكانة دولة الإمارات الريادية باعتبارها مركزاً إعلامياً عالمياً يوفر بيئة نموذجية خلّاقة لاستقطاب وإطلاق ونمو المشاريع الكبرى والمبتكرة والمستقبلية في هذا المجال.

وقال القرقاوي: «استقطاب قمة المليار متابع لهذا العدد الكبير من الحضور وصناع المحتوى والمؤثرين العالميين والمنصات والشركات الكبرى، يعكس مكانة الإمارات التي أصبحت الوجهة الجاذبة الأولى لجميع أطراف هذه الصناعة ومبدعيها للعمل معاً في بيئة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير والإبداع في الصناعات الإعلامية والإبداعية المختلفة، ونحن نحرص على أن يُتوج هذا الحدث العالمي في كل دورة بمبادرات ونتائج مؤثرة تُحدث فرقاً حقيقياً في تعزيز دور صناعة المحتوى الهادف في تنمية المجتمعات وتغيير حياتها نحو الأفضل».

مبادرات عالمية نوعية

وتركز قمة المليار متابع في نسختها الرابعة على محورين، الأول: تحويل صناع المحتوى إلى صناع أثر، من خلال صناعة المحتوى الهادف، وفي هذا الإطار أطلقت القمة مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست المؤثر الأكثر متابعة على «يوتيوب» حملة: 1Billion Acts of Kindness «مليار عمل مجتمعي»، بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة فاركي، وسيعلن مستر بيست خلال فعاليات القمة عن 10 صناع محتوى عالميين، ليقودوا معه انطلاقاً من القمة حراكاً مجتمعياً عالمياً.

كما أطلقت القمة و«TikTok» جائزة صناع المحتوى التعليمي الأولى من نوعها عالمياً، التي تهدف إلى دعم صناعة المحتوى التعليمي الترفيهي، وتكريم أفضل المعلمين، وأطلقت القمة كذلك خمس شراكات استراتيجية مع: يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، ومنصة إكس، وميتا لدعم المحتوى الهادف.

ويركز المحور الثاني على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، حيث أطلقت قمة المليار متابع مسابقة AI Film Award بالشراكة مع Google Gemini، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار، وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة، وتأهل منها خمسة أفلام سيتم عرضها خلال القمة، وتكريم الفائز بالجائزة في اليوم الثاني من فعاليات القمة.

كما يشهد اليوم الختامي من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع الإعلان عن الفائزين في «مسرعات المؤثرين» ضمن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وينظمه «مقر المؤثرين»، بالتعاون مع شركة «500 غلوبال»، ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تقييم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، حيث سيحظى صناع المحتوى أو الشركات التي تنجح في عروضها أمام لجنة التقييم بفرص استثمارية وتمويل لتطوير مشاريعهم بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم مقدمة من مقر المؤثرين ومستثمرين في قطاع صناعة المحتوى.

ويتبادل مسؤولو المنصات الاجتماعية والمؤثرون وصناع المحتوى، الأفكار حول مستقبل صناعة المحتوى، وكيفية بناء محتوى مؤثر وحماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، إضافة إلى كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم صناعة المحتوى.

حراك مجتمعي عالمي

وتضم أجندة القمة المليار متابع جلسات يتحدث فيها المسؤولون، وأبرز المؤثرين، وأهم المشاهير العالميين، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة لحملة «1 Billion Acts of Kindness»، يشارك فيها سعيد العطر، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وصني فاركي مؤسس مؤسسة فاركي، وجيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ«مستر بيست»، صاحب أكبر قناة على يوتيوب في العالم، والرائد في مجال المحتوى واسع النطاق وعالي التأثير، وجيفري هاوسنبولد الرئيس التنفيذي لـ«بيست إندستريز».

ويناقش المشاركون في الجلسة كيف يمكن لتأثير صناعة المحتوى أن يُحدث تغييراً ملموساً في واقع الحياة وما تقدمه حملة «1 Billion Acts of Kindness» من نموذج ملهم لذلك، وكيف يمكن تحويل العمل المجتمعي إلى قوة فاعلة من خلال اقتصاد المبدعين، وتعزيز قدرة المحتوى الهادف على إحداث التغييرات الإيجابية في المجتمعات والثقافات والحياة. وسيتم خلال الجلسة، الكشف عن أسماء المبدعين الـ10 الذين سيقودون مع مستر بيست الحراك المجتمعي العالمي.

نهج إبداعي في الكوميديا

كما تضم أجندة اليوم الأول حواراً مع ماكس أميني، الكوميدي والمنتج والمخرج ومقدم البودكاست الأميركي من أصل إيراني، صاحب الشهرة العالمية الكبيرة، حيث يُقدم الحوار نظرة معمقة على مسيرته كفنان، ومُبدع محتوى رائج، ورائد أعمال، ويستكشف الحوار نهج ماكس الإبداعي، وتطوره المهني، والركائز التي أسس عليها إحدى أبرز العلامات التجارية الكوميدية اليوم.

ويقدم ماكس أميني في اليوم الثاني من القمة عرضاً حياً حافلاً بالطاقة لمدة ساعتين، في إطار تعزيز التجربة الحية الاستثنائية لجمهور القمة.

شخصية متعددة الجوانب

تضم فعاليات اليوم الثاني جلسة حوارية مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي، تكشف عن ملامح شخصيتها متعددة الجوانب في السياسة والإعلام الأميركيين، حيث تُقدّم حالياً برنامج «My View with Lara Trump» على قناة فوكس نيوز، إضافة إلى أن أغانيها مدرجة على قوائم بيلبورد، وبرزت لارا من خلال سلسلتها الإلكترونية «The Right View» عام 2020، حيث قدّمت منظوراً محافظاً للسياسة والثقافة من خلال حلقات نقاش مع مُعلّقين مؤثرين، ما جذب جمهوراً واسعاً.

«من القطب إلى القطب»

كما تضم فعاليات اليوم الثاني حواراً مميزاً، يشارك فيه النجم العالمي والممثل والمنتج الأميركي المشهور ويل سميث، وفارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سي القابضة»، المطورة لمشروع المدينة المستدامة في دبي، لمناقشة الرسائل الإيجابية والرؤى المعرفية التي تطرحها السلسلة الوثائقية «من القطب إلى القطب مع ويل سميث»، وهي سلسلة من سبعة أجزاء من إنتاج ناشيونال جيوغرافيك، تروي رحلة ويل سميث السينمائية عبر قارات العالم السبع.

نهج بناء معالم عالمية

ويتحدث محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، في جلسة خلال فعاليات اليوم الثاني عن نهج «إعمار» في بناء العلامة التجارية ونموها، وكيف يحوّل التفكير على نطاق واسع، والالتزام برؤية طويلة الأمد، والتصميم المؤثر، مفاهيم طموحة إلى معالم عالمية.

ويشارك العبار جمهور القمة رؤيته في تأسيس وتوسيع شركات رائدة من خلال منهجية ابتكار ملهمة، حيث يمتلك خبرة عميقة في بناء شركات عالمية في قطاعات العقارات والتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

مسار جديد

كما يشارك ريو فرديناند لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل، وصاحب المسيرة الكروية الأسطورية، جمهور قمة المليار متابع، تجربته الناجحة بعد اعتزاله في التحول إلى رائد أعمال متعدد المواهب، وقطب إعلامي في العالم الرقمي، وذلك في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني.

تغيير حياة الناس

وتستضيف قمة المليار متابع سيمون سكويب المستثمر البريطاني المعروف بمبادراته في دعم رواد الأعمال، والذي فاز بجائزة قمة المليار متابع في نسختها الثالثة، البالغة مليون دولار، حيث لم يحتفظ سيمون بهذا المبلغ، بل كان يوزعه على الأشخاص الذين يظهرون في فيديوهاته، سعياً وراء مساعدتهم للحصول على فرصتهم الأولى للنجاح.

أجندة حافلة

■ أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة ومناظرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل، تجمع متحدثين بارزين بينهم أكثر من 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

■ مليون دولار.. تكريم الفائز بأكبر وأغلى جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي في اليوم الثاني من «القمة».

■ «مستر بيست» يعلن عن اختيار 10 صناع محتوى عالميين خلال قمة المليار متابع 2026، ليقودوا معه حراكاً مجتمعياً إنسانياً ضمن حملة: 1Billion Acts of Kindness.

■ الإعلان عن الفائزين في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» في اليوم الختامي من القمة.

■ تكريم الفائزين بجائزة صنّاع المحتوى التعليمي التي أطلقتها «القمة» بالشراكة مع TikTok.

أبرز المتحدثين

■ سعيد العطر وصني فاركي ومستر بيست وجيفري هاوسنبولد، يتحدثون في جلسة حوارية عن تأثير صناعة المحتوى كقوة فاعلة لتغيير حياة المجتمعات.

■ لارا ترامب تكشف، خلال جلسة حوارية، عن ملامح شخصيتها متعددة الجوانب في السياسة والإعلام الأميركيين.

■ ويل سميث وفارس سعيد في جلسة رئيسة تعرض الرسائل الإيجابية والرؤى المعرفية للسلسلة الوثائقية «من القطب إلى القطب مع ويل سميث».

■ ماكس أميني يقدم، في حوار صريح، نظرة معمقة على مسيرته ونهجه في تأسيس إحدى أبرز العلامات التجارية الكوميدية.

■ محمد العبار يتحدث عن نهج «إعمار» في بناء العلامة التجارية ونموها، وكيفية تحويل التفكير على نطاق واسع، والتصميم المؤثر، إلى معالم عالمية.

■ سيمون سكويب يكشف كيف وظّف قيمة جائزة قمة المليار متابع في نسختها الثالثة، البالغة مليون دولار، في مساعدة الآخرين للحصول على فرصتهم الأولى للنجاح.

■ ريو فرديناند يفتح أمام جمهور «القمة» صفحات رحلته بعد اعتزال كرة القدم في بناء مسار جديد لصناعة التأثير.

. المشاركة الواسعة في «القمة» ترسّخ مكانة الإمارات كوجهة أولى جاذبة لأطراف هذه الصناعة ومبدعيها، للعمل معاً في بيئة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاستثمار والإبداع.