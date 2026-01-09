«دبي للمستقبل» تدعم 26 مشروعاً بحثياً

أعلنت «مؤسسة دبي للمستقبل» عن تمويل 26 مشروعاً بحثياً، تُشرف عليها 14 جامعة ومؤسسة أكاديمية في دبي، وذلك في ختام الدورة الثانية لـ«مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي»، إحدى مبادرات «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار»، وذلك ضمن «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي» التي وجّه بتشكيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتشرف عليها المؤسسة.

وتم اختيار المشاريع البحثية والعلمية من بين 358 مشاركة، تقدمت بها مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في دبي، وتم اختيار 73 مشروعاً منها للمشاركة في المرحلة النهائية، قبل أن يتم اختيار المشاريع الحاصلة على تمويل يصل إلى 1.5 مليون درهم لكل منها.

وشهدت المبادرة بدورتها الثانية مشاركة 172 باحثاً من دولة الإمارات والعالم، وتعاوناً في تطوير المشاريع البحثية بين 44 مؤسسة من دولة الإمارات و12 دولة حول العالم، بما في ذلك أستراليا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.