«تراث جيماثون» يصقل مواهب الألعاب الإلكترونية

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، أمس، إطلاق مبادرة «تراث جيماثون»، لتطوير الألعاب الرقمية بأسلوب تراثي.

وتحت شعار «فراسة الصحراء»، يخوض المشاركون في المبادرة، حتى 11 يناير الجاري، في مبنى الأنشطة التابع للهيئة في أبوظبي، رحلة تحدٍّ إبداعية، يمتزج فيها عبق الماضي بأحدث تقنيات المستقبل، ويقومون خلالها بتصميم ألعاب إلكترونية، تستلهم روح التراث الإماراتي.

وتسعى المبادرة إلى تنمية المواهب، وتوفير تجربة عملية تدمج التراث بالتقنيات الحديثة، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 100 ألف درهم.