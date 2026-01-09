علماء ينجحون في تصنيع مُركّب فطري واعد ضد السرطان

تمكّن فريق من العلماء من تصنيع مُركب الفطريات «فيرتيسيلين أ» اصطناعياً، للمرة الأولى، بعد أكثر من 50 عاماً من اكتشافه، ما يفتح الباب لدراسة تأثيراته في السرطان، وتطوير علاجات جديدة.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة، إذ لم يكن من الممكن إنتاج «فيرتيسيلين أ» بكميات كافية في الطبيعة، حيث يوجد فقط بشكل ضئيل في فطر مجهري، ويصعب استخراجه، وحتى الآن كان التركيب الكيميائي المعقد، وعدم الاستقرار المتأصل للمركب، عقبتين أمام تصنيعه.

وتغلب علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية الطب بجامعة هارفارد، على هذه الصعوبات بإعادة صياغة نهج سابق، استخدمه الكيميائي، محمد موفاساغي، لتصنيع مركبات مشابهة تختلف عن «فيرتيسيلين أ» ببضع ذرات فقط.

وقال موفاساغي: «لدينا الآن فهم أفضل لتأثير التغييرات الهيكلية الدقيقة في صعوبة تصنيع المُركب»، مضيفاً: «تمكنّا من الوصول إلى هذه المُركبات بعد أكثر من 50 عاماً».