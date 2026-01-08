ناسا تؤجل مهمة سير في الفضاء بسبب الحالة الصحية لأحد أفراد الطاقم

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تأجيل مهمة سير في الفضاء كان من المقرر تنفيذها اليوم، خارج محطة الفضاء الدولية، وذلك بسبب مخاوف طبية تتعلق بأحد أفراد الطاقم.

وقالت ناسا إن المشكلة ظهرت بعد ظهر أمس.

وأضافت الوكالة أنه "نظرا لخصوصية المعلومات الطبية، لا يجوز لناسا مشاركة مزيد من التفاصيل بشأن فرد الطاقم"، مؤكدة أن حالته مستقرة.

وأكدت ناسا أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق، بما في ذلك تحديد موعد جديد لتنفيذ مهمة السير في الفضاء.