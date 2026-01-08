وزير الداخلية الفنزويلي: الهدف كان اختطاف مادورو فقط .. لكن زوجته أصرت على مرافقته

كشف وزير الداخلية الفنزويلي كابيي ديوسدادو أن العملية الأمريكية في فينزويلا كانت تهدف لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو فقط، إلا أن زوجته أصرت على مرافقته.

وأضاف ديوسدادو، أرادت الولايات المتحدة اعتقال مادورو فقط، لكن زوجته سيليا قالت: "إذا أخذتموه، فعليكم اعتقالي أيضاً".

وقال كابيو، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي: "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها. أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه. ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".

وأضاف كابيو أن: "حتى الآن، أشدد، حتى الآن هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى. كان الهجوم على بلدنا مروعا".

وأفادت شبكة NBC أن مادورو وزوجته أُصيبا بجروح عندما اصطدما بجدار أو باب أثناء قيام قوات الأمن الأمريكية باختطافهما من منزلهما.

وقالت مصادر إنهما أُصيبا خلال العملية بكدمات وجروح سطحية.

وظهرت سيليا فلوريس أمام المحكمة وضمادة على جبينها، وكانت كدمة ظاهرة تحت عينها اليمنى، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أن السيدة الأولى الفنزويلية اضطرت للاستناد على أحد حراس المحكمة.

ونشرت القوات الفنزويلية الأربعاء، مقاطع فيديو لجنازات الجنود القتلى أظهرت عشرات الأشخاص يذرفون الدموع ونعوشا مغطاة بالأعلام الفنزويلية، وخطابات تشيد بـ "شجاعة وبسالة وشرف وولاء" الجنود القتلى.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد كشفت في وقت سابق، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية خلال عملية اعتقالهما في كراكاس.

وقالت الشبكة إن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن مادورو وزوجته أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية.

ووفقا لمصادر مطلعة على الإحاطة الإعلامية التي قدمتها شبكة CNN، فقد أصيب مادورو وسيليا فلوريس بجروح بعد ارتطام رأسيهما أثناء فرارهما من القوات الأميركية التي كانت تحاول اعتقالهما.

ووصف مسؤولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة.

وأفاد المسؤولون، بحسب المصادر، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما أثناء محاولتهما الهرب.