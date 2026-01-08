50 طناً من البطاطا .. أغرب تبرع يقدمه مزارع طيب لعلاج مريضة سرطان

في قصة إنسانية غير مألوفة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، تلقى رجل يكافح لإنقاذ زوجته المصابة بالسرطان تبرعاً استثنائياً من شخص مجهول، لم يكن مالاً ولا شيكاً مصرفياً، بل 50 طناً من البطاطا.

وجيا تشانغلونغ (35 عاماً)، أب لطفل في الثامنة من عمره، وجد نفسه أمام فاتورة علاج قد تصل إلى مليوني يوان (285 ألف دولار أمريكي) لعلاج زوجته لي، التي شُخِّصت في يوليو الماضي بسرطان الدم النخاعي الحاد ، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا".

وبعد أن استنفد مدخراته، واقترض من الأقارب والأصدقاء، وباع كل ما يمكن بيعه، لم يتبقَّ أمامه سوى محاولة أخيرة "العمل بيديه".

ونشر جيا قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، فحظيت بتعاطف واسع، قبل أن تصله رسالة غير متوقعة أثناء سفره بالقطار لاستشارة طبيب زوجته.

المتصل كان رجلاً يُدعى فانغ (50 عاماً)، مزارع بطاطا حلوة، عرض عليه تبرعاً غير مسبوق، بيع محصول كامل يزن 50 طناً واستخدام عائداته في العلاج.

وقال فانغ لجيا: "بعها وساعد زوجتك.. سأرسلها إليك على دفعات، فقط وفّر مكاناً لتخزينها".

وبسبب عدم توفر مخازن كافية، تقرر إرسال البطاطا على مراحل، حيث وصلت الدفعة الأولى، التي بلغت نحو ألف كيلوغرام، إلى مدينة غينان بمقاطعة شاندونغ، حيث أقام جيا كشكاً صغيراً عند مدخل سوق صباحي، وعلّق لافتة كتب عليها: "بيع خيري امتناناً"، يشرح فيها قصة مرض زوجته.

وفي يوم واحد فقط، تمكّن جيا من بيع الدفعة الأولى محققاً 5000 يوان، بينما كانت شحنة ثانية تزن طنين في طريقها إليه.

وبين دموع الامتنان، قال جيا: "هذا الرجل الطيب كان شعاع نور في أحلك لحظات حياتي. لا أعرف كيف أشكره، كما أشكر كل من اشترى البطاطا أو توقف ليسأل عنا".

القصة لم تلمس القلوب فحسب، بل أثارت نقاشاً واسعاً حول معنى العطاء الذكي، وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "هذا التبرع حقق ثلاث غايات معاً: دعم المزارعين، ومساعدة المحتاج دون إهدار كرامته، ومنح الناس العاديين وسيلة بسيطة للمشاركة في الخير، يا له من إنسان استثنائي".