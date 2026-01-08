شركة مبيدات تقيم حفلاً تكريمياً للحشرات التي ماتت بسببها

أثارت شركة يابانية متخصصة في صناعة المبيدات الحشرية موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تنظيمها مراسم تأبين رسمية للحشرات التي نفقت خلال تجارب اختبار منتجاتها، في تقليد سنوي غير مألوف تعتمده منذ أكثر من أربعة عقود.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن نحو 100 موظف من شركة "إيرث كوربوريشن" شاركوا، في مراسم أقيمت داخل معبد "ميودوجي" بمحافظة هيوغو جنوبي اليابان، حيث جرى تكريم الحشرات التي استُخدمت في التجارب البحثية ضمن طقوس دينية بوذية، وفقاً لـ"ساوث شاينا".

ويعود هذا التقليد السنوي إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، فيما لم تُعرف هوية الشخص الذي بادر إلى إطلاقه داخل الشركة. وتُعد "إيرث كوربوريشن"، التي تأسست في مدينة أوساكا عام 1892، الشركة الرائدة في اليابان في مجال تصنيع المبيدات الحشرية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن مرافق الأبحاث التابعة للشركة تضم أكثر من مليون صرصور، إلى جانب أكثر من 100 مليون برغوث وحشرات أخرى تُربّى خصوصاً لأغراض الاختبار العلمي.

وخلال المراسم، وُضعت صور لعدد من الحشرات التجريبية، بينها البعوض والصراصير والعث، أمام مذبح بوذي، فيما تناوب الموظفون على تقديم البخور وأداء الصلوات، تعبيراً عن الامتنان للحشرات التي أسهمت وفق وصف الشركة في تطوير منتجاتها، في مراسم استمرت نحو ساعة.

وأكدت تقارير أن الحشرات التي تُربّى داخل مرافق الشركة لم تتسبب يوماً في إلحاق أي أذى بالبشر.

وأفاد موظفون بأنهم شعروا في البداية بأن المراسم "غريبة" أو حتى "مضحكة"، قبل أن يتأثروا بالأجواء المهيبة ويدركوا مغزاها الأعمق مع مرور الوقت.

وقالت الموظفة ميكا كاواغوتشي، في تصريحات سابقة، إن مراسم التأبين غيّرت نظرة الباحثين إلى الحشرات، مضيفة أن "هذه الكائنات ساعدتنا في تطوير منتجات تُسهم في إنقاذ الأرواح، خصوصاً في مواجهة الأمراض التي تنقلها الحشرات".

من جانبه، قال الباحث تاكايكي ناغاماتسو لمجلة "نيكّي بيزنس": "بالنسبة للباحثين الذين يعملون مع حيوانات التجارب، فإن الحداد أمر طبيعي، حتى أصغر أشكال الحياة تظل حياة".

وتتبنى شركة "إيرث كوربوريشن" فلسفة تقوم على "العيش في انسجام مع الحياة وتحقيق التعايش مع الأرض"، بحسب ما ورد على موقعها الرسمي. وأعادت الشركة تسمية منتجاتها من "مبيدات حشرية" إلى "منتجات العناية بالحشرات"، مؤكدة أن هدفها حماية البشر من الحشرات والأمراض التي تنقلها، وليس القتل في حد ذاته.

وأثارت مراسم التأبين جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المستخدمين عن احترامهم لهذه الفلسفة، بينما رأى آخرون أن الأمر غريب ومتناقض.