فيديو "10 ساعات لمدفأة مشتعلة" على يوتيوب يحقق مليون دولار

كما يوحي اسمه، فإن فيديو "مدفأة 10 ساعات بجودة عالية" عبارة عن 10 ساعات من مدفأة تشتعل على صوت طقطقة الحطب. صحيح أنه ليس الفيديو الأكثر إثارة على يوتيوب، لكن هذا لم يمنعه من تحقيق أكثر من 157 مليون مشاهدة في أقل من 10 سنوات. وبالنظر إلى أن الفيديو مُفعّل عليه الربح منذ تحميله عام 2016، يُقدّر أن مُنشئه قد ربح أكثر من مليون دولار من هذا الفيديو، وفقا لما يذكره موقع "أوديتي".

ويوتيوب مليء بالمقاطع الطويلة، التي تُسجّل غالبًا بشكل متكرر لتُعرض في الخلفية دون أن تُشتّت الانتباه. إنها وصفة ناجحة، ومعظم مُنشئي المحتوى ينشرون فيديوهات متعددة من هذا النوع لزيادة أرباحهم. لكن الأمر مختلف مع فيديو "مدفأة 10 ساعات بجودة عالية"، والذي تبثه قناة تحمل اسم "مدفأة 10 ساعات"، لم تنشر سوى هذا المقطع اليتيم خلال العقد الماضي، لذا فإن قدرتها على تحقيق أكثر من مليون دولار من عائدات الإعلانات أمرٌ مذهل. وقد أثار هذا الفيديو الوحيد جدلاً حول الجهة المستفيدة من عائدات الإعلانات. يزعم البعض أن القناة لا تلتزم بشرط يوتيوب الذي يشترط وجود ثلاثة مقاطع فيديو على الأقل للتأهل لبرنامج الشركاء، وبالتالي فإن المنصة تحصل على كامل عائدات الإعلانات من "مدفأة 10 ساعات بجودة عالية كاملة". إلا أن هذا الشرط لم يُفعّل إلا في عام 2023، لذا لا ينبغي أن تخضع له هذه القناة التي أُنشئت عام 2016.

وبغض النظر عن الجهة المستحقة لعائدات الإعلانات، فإن حقيقة أن مقطع فيديو مدته 10 ساعات لمدفأة دافئة قد حصد أكثر من 157 مليون مشاهدة على يوتيوب تُثبت أنه ليس من الضروري ابتكار محتوى جديد ومثير، أو توظيف محررين، أو النشر يومياً. كل ما عليك فعله هو تلبية حاجة ما، وستكون رابحاً!