القبض على طالبين أوقفا قطارًا للمسافات الطويلة لتصوير مقاطع فيديو

أوقفت الشرطة الهندية مراهقين قاما عمدا بتوقيف قطار مسافات طويلة بغرض تصوير مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل وحصد الإعجابات.

ووفقًا للشرطة، وقع الحادث حوالي الساعة 1:50 صباحًا نهاية الشهر الماضي، بعد وقت قصير من مغادرة قطار إرناكولام-بونا السريع محطة ثالاسيري. وعندما رأى سائق القطار الضوء الأحمر أمامه، خفف سرعته وأوقفه كإجراء احترازي. وقد ألقت قوة حماية السكك الحديدية، القبض على شابين لإيقافهما قطارًا للمسافات الطويلة في هذه المنطقة لفترة وجيزة بعد أن أومضا الضوء الأحمر لتصوير مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي.

وبناءً على تنبيه السائق، تتبعت قوة حماية السكك الحديدية مصدر الضوء واحتجزت الشابين من المنطقة. وقد تم تسجيل اعتقالهما ثم أُفرج عنهما بكفالة، حسبما أفاد مسؤول في السكك الحديدية.

وأضاف المسؤول أن المشتبه بهما طالبان في الصف الثاني عشر ويبلغان من العمر حوالي 18 عاماً. وذكرت الشرطة أنه تم ضبط هاتف محمول استُخدم لتسجيل الفيديو خلال التحقيق.