قبل التمرين الصباحي.. ماذا تأكل لتعزيز أدائك؟

أثبتت الدراسات أن وجبة ما قبل التمرين في الصباح تلعب دورًا مهمًا في تحسين الأداء الرياضي.

فبعد صيام ساعات الليل، تنخفض مستويات السكر في الدم ومخزون الجليكوجين في العضلات، ما قد يؤدي إلى صعوبة في بدء التمرين ويؤثر سلبًا على مستويات الطاقة والتركيز.

لذلك، يوصي خبراء التغذية بتناول الفواكه قبل ممارسة التمارين للمساعدة على تعويض هذا النقص وتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

ويقول خبراء التغذية إن الفواكه مصدر طبيعي للسكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز، إضافة إلى الماء والمعادن ومضادات الأكسدة؛ ما يجعلها خيارا مثاليا قبل التمرين.

كما تحتوي على الكربوهيدرات التي تحافظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، وتمنع انهيار الجليكوجين العضلي بسرعة، وتوفر طاقة مستمرة للجهاز العصبي؛ ما يحسن التركيز والتحكم الحركي أثناء التمرين.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك فوائد الفواكه قبل ممارسة الرياضة:

مصدر سريع للطاقة: تحتوي الفواكه على 15–30 غراما من الكربوهيدرات؛ ما يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة ويوفر دفعة طاقة دون الشعور بالثقل.

توازن السكر في الدم: الجلوكوز يرفع السكر سريعا، بينما يتحول الفركتوز في الكبد إلى جلوكوز إضافي؛ ما يسهل استخدام الطاقة خلال التمرين.

الماء والمعادن: الفواكه مثل البرتقال والبطيخ تعوّض فقدان السوائل أثناء النوم، ويحتوي بعضها على البوتاسيوم المهم لعمل العضلات ونقل الإشارات العصبية.

مضادات الأكسدة: الفواكه غنية بفيتامين C والفلافونويد والبوليفينول التي تقلل الالتهاب وتعزز التعافي بعد التمرين.

وأظهرت التجارب السريرية أن تناول الفواكه قبل التمرين يحسن القدرة على التحمل، يحافظ على البروتين العضلي، ولا يسبب مشاكل هضمية شائعة مع المشروبات السكرية.

ولذلك فإن إضافة الفاكهة إلى وجبة الصباح قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز الطاقة، دعم الأداء، وحماية صحة الجسم، سواء كنت رياضيا محترفا أو تمارس الرياضة للحفاظ على لياقتك العامة.