ملتقى المكتبات الثاني ينطلق 12 الجاري

تحت شعار «المكتبة بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة»، تنظم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فعاليات «ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني»، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، على مدار يومَي 12 و13 الجاري.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور المتجدد للمكتبات في تعزيز الثقافة والمعرفة، واستكشاف آفاق جديدة في التحول الرقمي والإبداع، إلى جانب مناقشة التوازن بين التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والقيم الإنسانية المرتبطة بإنتاج المعرفة ونشرها.

ويشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات، ويتضمن برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل.