شراكة تخدم صناعة المحتوى

أعلنت قمة المليار متابع عن انضمام AGMC، الوكيل المعتمد لسيارات مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، شريكاً استراتيجياً للنقل للنسخة الرابعة من القمة.

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، «تجسد شراكتنا مع AGMC التكامل بين صناعة المحتوى الإبداعي والابتكار التكنولوجي المتقدم، بما يتيح لأكثر من 15 ألف صانع محتوى يتابعهم أكثر من 3.5 مليارات متابع من مختلف أنحاء العالم، ولأكثر من 30 ألف شخص سيحضر النسخة الرابعة، الاطلاع على تكنولوجيا وحلول التنقل الذكي التي تقدمها BMW، وتمكنهم من تقديم قصص تعكس الابتكار والتفوق التقني والهندسي في مستقبل صناعة السيارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ AGMC، حامد حقباروار: «يسعدنا أن نكون شركاء النسخة الرابعة من (قمة المليار متابع)، وتُشكل هذه الشراكة فرصة مثالية لنا للمساهمة في تعزيز نمو اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، وفي الوقت نفسه إبراز دعمنا للاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية».

وأضاف: «لا يقتصر هدفنا على توفير دعم التنقل لضيوف وزوّار القمة، بل نسعى لأن نشكل مصدر إلهام لصناع المحتوى يدفعهم لتطوير محتوى هادف يعزز تقدم القطاع».