قطار إلفيس بريسلي ينطلق بعشاقه في أستراليا

انطلق عشاق إلفيس بريسلي، وفنانون أرادوا ‌تكريم ذكراه، في رحلة إلى مهرجان سنوي يحمل اسم الفنان الراحل في بلدة باركس الأسترالية، أمس.

وتجمع المعجبون، الذين ارتدوا ملابس تشبه تلك التي تميّز بها إلفيس، في المحطة المركزية في سيدني، قبل الانطلاق في رحلة تمتد لمسافة 357 كيلومتراً غرباً، على متن قطار إلفيس السريع، وهو قطار خاص ينظمه المهرجان، وتتميّز رحلة القطار التي ​تستغرق سبع ساعات بمجموعة متواصلة ​من العروض الترفيهية ​ذات طابع إلفيس الخاص، ومنها عروض يقدمها ‌فنانون جاؤوا لتكريم ‌تراث «الملك إلفيس»، وتأدية بعض من أشهر أغنياته، وقال لويس براون، وهو فنان جاء من بريطانيا ​لخوض تلك ​التجربة الفريدة: «تحدث أشخاص معي على مدى العامين الماضيين عن مدى روعة ‍هذا المهرجان.. اتخذت قراراً جاداً بالحضور هذا العام، وأنا سعيد جداً لأنني جئت، ولم يمر سوى يوم واحد»، ويتوقّع منظمو مهرجان إلفيس ‍في باركس، الذي يُقام عادة خلال الأسبوع الثاني من يناير كل عام، حضور نحو 24 ألف شخص، أي ما يعادل مثلَي عدد سكان البلدة.