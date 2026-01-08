قمة المليار متابع تسافر بجمهورها مع رحّالة جابوا العالم

تستضيف قمة المليار متابع، التي تنطلق غداً، نخبة من الخبراء وصناع المحتوى في مجالات السياحة والسفر على مستوى العالم، الذين يجتمعون معاً ليتقاسموا مع جمهور النسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حتى 11 الجاري، في أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف»، خبراتهم المتراكمة، ويقدموا مجموعة من أبرز النصائح والإرشادات التي تهم كل مسافر حول العالم، في جلسات حافلة بالإلهام والمعرفة.

وينضم هؤلاء الخبراء وصناع المحتوى المتخصصون في السفر والسياحة، إلى كوكبة من المتحدثين يمثلون قطاعات متعددة من صناع المحتوى الرقمي، وروّاد الأعمال وأبرز المؤثرين في الوطن العربي والعالم، يستعرضون خبراتهم وتجاربهم في جلسات حوارية ونقاشات وورش عمل تفاعلية وطاولات مستديرة أمام مجموعة واسعة من الجمهور، بما يسهم في تطوير صناعة المحتوى، وتحفيز صناع المحتوى الموهوبين لابتكار أعمال مؤثرة وهادفة، تواكب التحولات السريعة في الإعلام الرقمي، وتدعم اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسين في قمة المليار متابع: جيرمي جونسي، الذي يتابعه أكثر من 50 مليون متابع على مختلف منصات التواصل، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيوتيفول ديستينيشنز»، التي اختارتها مجلة «فاست كومباني» كواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم.

وكذلك ناثان «نيت» بارتلينغ، المعروف على نطاق واسع باسم «ماي ميت نيت»، وهو صانع محتوى ومخرج أميركي مقيم في تايلاند مع أكثر من 25 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المشاركين في القمة أيضاً، صانع المحتوى البحريني عمر فاروق، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويعتبر من أكثر المؤثرين مشاهدة في المنطقة مع أكثر من 18 مليون متابع.

ومن المتحدثين في القمة، عمار قنديل، صانع المحتوى الشهير الذي يتابعه أكثر من 15 مليون شخص على منصات التواصل.

وخبيب كواس، وهو صانع أفلام ومدون سياحي يدمج بين الإبداع وحب المغامرة والاستكشاف، يمتلك أكثر من 12 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل، ويحضر في القمة أيضاً الشريكان بريا وسيد، اللذان تفرغا للسفر وسرد القصص لبناء الجسور بين الثقافات وإلهام الشباب حول العالم، ويتابعهما أكثر من 13 مليون متابع.

وكذلك مراد عثمان وناتالي عثمان، مع أكثر من أربعة ملايين متابع.

ابتكر مراد عثمان مشروع FollowMeTo # العالمي الشهير، الذي يقدم من خلاله سلسلة تجارب سياحية لرحلات استثنائية إلى وجهات مذهلة.

ومايك كوري، الذي يتابعه أكثر من أربعة ملايين متابع، هو مبتكر قناة «فيراليس آند فار» التي يشترك فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وحققت أكثر من مليار مشاهدة.

ومن المتحدثين كذلك تايو آينا وهو صانع محتوى سفر وأسلوب حياة شهير، ورائد أعمال، ومخرج أفلام، ومعلم، يتمتع بجمهور عالمي، وجاكاتاي أوزديمير، الذي يقدّم مغامرات ثقافية هادفة من أكثر من 80 دولة، وبين موريس، صانع المحتوى على «يوتيوب» مع أكثر من مليون متابع، الذي يقدّم تجارب غريبة ورائعة من مختلف أنحاء العالم.

في مجال التعليم

تستقطب «قمة المليار متابع» نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في قطاع التعليم على مستوى المنطقة والعالم، لإثراء فعاليات النسخة الرابعة من القمة.

وسيقدّم صُنّاع المحتوى المشاركون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في مجال التعليم، عبر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتضمنها القمة، كما يسهم حضورهم في تعزيز المشهد المعرفي وإثراء المحتوى الرقمي بممارسات مبتكرة تُبسّط العلوم، وتبني المهارات، وتحوّل المعرفة إلى تجربة تعليمية جذابة.

ومن أبرز صناع المحتوى التعليمي المشاركين، مايكل جاردنر، الذي يتجاوز عدد متابعيه 70 مليون شخص، وجولي والش سميث، الرئيسة التنفيذية لشركة كومبليكسلي، المنصة التي تأسست في عام 2012 على يد المُنتجين المخضرمين جون وهانك جرين، والتي تقف وراء نجاح أفضل قنوات التعليم على «يوتيوب» في العالم، ويشارك في القمة أيضاً أرمن آدامجان، مبتكر منصة Creative Explained وهو صانع محتوى عالمي يتابعه أكثر من 25 مليوناً.

إضافة إلى صانع المحتوى، عبدالله عنان، الذي يحظى بأكثر من 19 مليون متابع، ومارينا موجيلكو التي يتجاوز عدد متابعيها 18 مليون شخص.

. 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين يتابعهم أكثر من 3.5 مليارات متابع.