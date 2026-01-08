70 شركة في «سوق المبدعين»

كشفت قمة المليار متابع عن استحداث «سوق المبدعين» وهي منصات خاصة لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يُمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.

وتُعد المنصات الجديدة مساحة للعرض وتقديم الرؤى والأفكار، وتُشكل مساهمة مؤثرة من النسخة الرابعة لتقديم الإضافة النوعية في نقل اقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق جديدة، وفتح المجال أمام صناع المحتوى الجدد للاطلاع على إنجازات حققها مؤثرون من المنطقة والعالم للارتقاء بأعمالهم على صعيدي الانتشار والمردود المادي.

وتضم المنصات 70 شركة تعمل ضمن اقتصاد صناعة المحتوى، وتوفر أجنحة فريدة لتلك الشركات لعرض أفكارها وتقديم عروضها.