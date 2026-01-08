150 من العقول القيادية في مكان واحد

ترسّخ قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، مكانتها في رسم ملامح هذا القطاع، من خلال استضافة نسختها الرابعة لأكثر من 150 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء الذين يقودون الشركات العملاقة وصناعة القرار في مجالات التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد.

وعلى مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من التاسع إلى الـ11 الجاري، تفتح القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات، في أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، أبواباً جديدة أمام اقتصاد صناعة المحتوى، عبر الفضاء النابض بالحوار التفاعلي الذي يشارك فيه الرؤساء التنفيذيون الذين يحظون بملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الجلسات الاستثنائية التي يتحدث فيها هؤلاء القادة عن تجاربهم الملهمة في قيادة الشركات الكبرى وتأسيس الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية.

وتهدف قمة المليار متابع عبر استضافتها لهذا العدد الكبير من العقول القيادية في مكان واحد، إلى تعزيز دورها كأكبر منصة لاستكشاف فرص واتجاهات الاستثمار في صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وإطلاق أفكار جديدة قادرة على إحداث نقلات نوعية في مسار الابتكار والإبداع في هذا القطاع الذي بات اليوم أحد أعمدة الاقتصاد العالمي.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد محمد العطر، أن استضافة القمة 150 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين تعكس ريادة القمة ونجاحها في قيادة التحولات الكبرى في اقتصاد صناعة المحتوى، ويرسّخ دورها كمنصة عالمية تجمع أبرز العقول وصنّاع القرار في التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد، حيث توفر القمة من خلال هذا الملتقى العالمي لأبرز القادة التنفيذيين بيئة محفزة للابتكار، وتطوير منظومة متكاملة تدعم المواهب وتفتح آفاقاً جديدة أمام اقتصاد متسارع النمو لصناعة المحتوى.