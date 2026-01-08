حسام بن فيّاح والرضيان إلى قائمة الـ 12 في «شاعر المليون»

أسفرت الحلقة الـ11 من برنامج «شاعر المليون»، التي أقيمت، الليلة قبل الماضية، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، عن تأهل الشاعرين حسام بن فَيّاح (المملكة العربية السعودية)، وصاهود زيد الرضيان (دولة الكويت)، إلى قائمة الـ12، بعد حصول كلٍّ منهما على 48 درجة من 50، فيما خطف عيد فهيد الشمري (السعودية) بطاقة التأهُّل بتصويت الجمهور عن الحلقة المباشرة السابقة، حيث حصل على 75 درجة من 100، هي مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور، في ثالثة أمسيات المرحلة الثانية من البرنامج «مرحلة الـ24».

وقدّم الشعراء الستة المشاركون في الحلقة قصائد رئيسة، ثم خاضوا تحدّي المعيار الثاني الذي قام في هذه الحلقة على كتابة بيتين بنظام «المثلوث» على أسلوب «الشقر»، وهو ما اعتبرته لجنة التحكيم مغامرة فنية صعبة نجح الجميع في اجتيازها بإجادة لافتة.

وجاءت درجات الشعراء الستة متقاربة، إذ حصل الشاعران المتأهلان على 48 درجة، ونال ثلاثة شعراء 47 درجة، وهم: حمد عويد العنزي (الكويت)، وواصف علي الشمري (سورية)، ووضاح الكايد العدوان (الأردن)، بينما حصل عامر العايذي (السعودية) على 44 درجة، لتُحال حظوظ الشعراء الأربعة إلى تصويت الجمهور في الأسبوع المقبل، وسط تأكيد من اللجنة على أن الفوارق كانت بسيطة جداً، وأن جميع شعراء الحلقة نجوم على مستوى النص والأداء.