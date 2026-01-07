بعد مشادة حول تغيير قناة التلفزيون.. يقتل زوجته ثم ينتحر

أقدم أميركي من فلوريدا على قتل زوجته رمياً بالرصاص، ثم انتحر بعد مشادة كلامية بينهما حول تغيير القناة من برنامج «كرة القدم ليلة الاثنين».

وكان جيسون كيني (47 عاماً)، يشاهد فريقه المفضل، سان فرانسيسكو 49ers، وهو يهزم فريق إنديانابوليس كولتس، عندما أخبرته زوجته كريستال كيني (38 عاماً) أنها لم تعد ترغب في مشاهدة كرة القدم، وفقاً لبيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة بولك.

وكان جيسون قد تناول المشروبات الكحولية مساءً، وبينما كانت المباراة محسومة لصالح فريقه، نشب جدال حاد عندما اقترحت الزوجة مشاهدة برنامج آخر على التلفزيون، وتصاعد الجدال بشكل كبير، كما صرح بذلك قائد الشرطة غرادي جاد للصحافيين.

وأفاد مسؤولون بأن رجال الشرطة الذين استجابوا للبلاغ عثروا على جثة كريستال، وكذلك وجدوا ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً مصابة بجروح خطيرة. كما عثروا على طفلة الزوجين الرضيعة نائمة في سريرها، سالمة.

وتمكنت الطفلة، التي أصيبت في وجهها ولكن من المتوقع أن تنجو، من التحدث إلى المحققين. وقالت: «توسلت إليه ألا يطلق النار عليّ، لا تطلق النار عليّ، لا تطلق النار عليّ، لكنه أطلق النار عليّ».

وذكرت محطة WFLA التابعة لشبكة NBC أن مطلق النار فر، واتصل بشقيقته في شمال ولاية نيويورك، وقال لها: «لقد فعلت شيئاً سيئاً للغاية، سيئاً للغاية... هذه آخر مرة ستتحدثين معي فيها... سترونني في الأخبار، لكنني لن أدخل السجن. لن أبقى فيه طوال حياتي».

وأضاف قائد الشرطة أنه عندما تعقبوا مطلق النار في منزل والده الراحل، سمعوا طلقة نارية واحدة قادمة من سقيفة المنزل.

وقالت عائلة المرأة إنها كانت ضحية متكررة للعنف المنزلي من زوجها، على الرغم من عدم وجود أي بلاغات بهذا الشأن لدى السلطات.

وعلق قائد الشرطة على انتحار القاتل قائلاً: «بصراحة، لا أريد أن أبدو متشائماً، لكن الشيء الوحيد الذي أحسن فعله تلك الليلة هو إطلاق النار على نفسه بعد تلك الأفعال الشنيعة».