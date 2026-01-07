ميرومي يتصدر مشهد الإكسسوارات.. هل يُنهي «ترند» لابوبو؟

اسم جديد يلمع في عالم الإكسسوارات التفاعلية عام 2026، حيث يبرز الروبوت الصغير ميرومي ليخطف الأنظار كمنافس قوي لدمى "لابوبو" التي هيمنت على الساحة خلال العام الماضي.

لكن، كيف بدأت فكرة ميرومي؟

ظهرت فكرة ميرومي عام 2024 خلال مسابقة داخلية في شركة يوكاي، حيث حاول المصممون ابتكار شخصية تجمع بين التكنولوجيا الروبوتية والتعبير العاطفي بطريقة بسيطة وقريبة من الناس، كما ظهرت الدمية في معرض CES 2025 بلاس فيغاس.



ميرومي والتكنولوجيا العاطفية

ميرومي ليست مجرد روبوت، بل تجربة عاطفية صغيرة، حيث تم تصميمها لتُظهر تعابير لطيفة تجعل التفاعل معها طبيعيًا وإنسانيًا رغم طابعها التقني.

ولا يزين هذا الروبوت الصغير المصنوع من الفراء الحقائب فحسب ، بل يتفاعل مع المحيط بذكاء عاطفي .

سعر ميرومي وموعد طرحه

ذكرت شركة "يوكاي إنجينيرينغ" اليابانية أنه يمكن طلب ميرومي مسبقاً بألوان مثل الرمادي والوردي والعاجي، بأسعار تبدأ من 122 دولار أميركي تقريباً، ومن المتوقع بدء الشحن لدول العالم في أبريل 2026.