"إنفيديا" تقود حقبة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي في "CES 2026"

أعلنت شركة "إنفيديا" خلال مشاركتها في معرض CES 2026 في لاس فيغاس بالولايات المتحدة عن إطلاق حزمة تقنية متكاملة تهدف إلى توحيد معايير تطوير الروبوتات على مستوى العالم، وتعزيز موقعها الريادي في قطاع الذكاء الاصطناعي الفيزيائي من خلال توفير بيئة تطوير موحدة تتيح بناء تطبيقات الروبوتات بسهولة مماثلة لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

وتضمنت الإعلانات الرئيسية مجموعة نماذج "Cosmos" المتقدمة، خصوصاً Reason وPredict، والتي تزود الروبوتات بقدرات على فهم القوانين الفيزيائية، والتنبؤ بالنتائج قبل التنفيذ، والاستدلال البصري واللغوي للتعامل مع المتغيرات بمرونة شبيهة بالبشر.

وفي إطار تعزيز هذا التوجه البرمجي، كشفت الشركة عن نموذج "Isaac GR00T" الذي يعمل كعقل لغوي بصري حركي "VLA" يقوم بتحويل الأكواد إلى حركات دقيقة، بدعم من أداة "GR00T-Mimic" التي تسرّع عملية تدريب الروبوتات عبر الاعتماد على بيانات المحاكاة البشرية.

وعلى مستوى الأجهزة، طرحت "إنفيديا" الجيل الجديد من منصات الحوسبة المدمجة "Jetson T4000"، المصممة لتوفير قدرات معالجة فائقة داخل الروبوتات مباشرة، ما يضمن كفاءة في استهلاك الطاقة واتخاذ قرارات فورية دون الحاجة إلى اتصال دائم بالسحابة.