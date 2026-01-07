توصلت دراسة علمية إلى أن نوعية الطعام التي يتناولها الفرد تؤثر في احتمالات إصابته بمشكلة طنين الأذن.

وبحسب الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية American Journal of Epidemiology المتخصصة في علوم الأوبئة، درس فريق بحثيّ الحالة الصحية لأكثر من 113 ألف امرأة، مع متابعة طبيعة الوجبات الغذائية التي تتناولها المُشارِكات في البحث على مدار أربع سنوات.

وخلال فترة الدراسة، تبين إصابة نحو 23 ألفاً من المشاركات بمشكلة طنين الأذن بشكل مزمن، ووجدت أن الالتزام بأنماط غذائية خاصة لا يساعد بالضرورة في علاج مشكلة الطنين، لكن هناك أطعمة بعينها تساعد في علاج المشكلة، وتوصل الباحثون إلى أن الإكثار من تناول الفواكه يُقلل احتمالات الإصابة بطنين الأذن 19%، في حين أن الإكثار من الحبوب الكاملة والمشروبات المحلاة بالسكر يرتبط باحتمالات زيادة المشكلة بنسبة تراوح بين 12 و26%، وأكد الباحثون أن النتائج قد تساعد في توفير معلومات علمية لوضع استراتيجيات وقائية للحد من احتمالات الإصابة بمرض طنين الأذن.