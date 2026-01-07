«ليغو» تكشف عن قطعة «سمارت»

كشفت شركة الألعاب الدنماركية «ليغو»)، أول من أمس، عن قطعة بناء تفاعلية جديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلكين في لاس فيغاس، ووصفتها بأنها من أهم التطورات في نظام «ليغو» خلال عقود.

تُعرف القطعة الجديدة باسم «ليغو سمارت بريك»، وهي مزودة بمكبر صوت، وأضواء «إل إي دي»، ورقاقة صغيرة تتيح لها التفاعل مع قطع «سمارت بريكس» الأخرى والشخصيات المصغرة.

وتحتوي «سمارت بريك» على شريحة مخصصة بحجم يزيد قليلاً على أربعة مليمترات، وملفات نحاسية، وبطارية قابلة لإعادة الشحن، وهذا يسمح للقطعة باستشعار المسافة، والاتجاه نحو القطع الذكية الأخرى في محيطها.