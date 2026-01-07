أصالة تشدو على مدرّج خورفكان 7 فبراير

يستعد مدرّج خورفكان لاستقبال ليلة موسيقية تحييها الفنانة الكبيرة أصالة، في السابع من فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم «هلا خورفكان»، الذي يواصل تقديم تجارب فنية تجمع بين سحر المكان وعراقة الطرب.

وسيكون جمهور الإمارات على موعد مع أمسية تأخذهم في رحلة عبر أجمل محطات مسيرة أصالة الفنية الثرية.

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة أصالة باقة من روائعها التي رسّخت مكانتها واحدة من نجمات الغناء العربي، في أداء يحمل بصمتها الصوتية المميزة، وحضورها على المسرح، إلى جانب مختارات من أحدث أعمالها التي تجمع بين الأصالة والتجديد.

وعلى مدار عقود أَثْرَتْ أصالة المكتبة الموسيقية بأعمال مميزة، حيث تنوعت اختياراتها بين الطرب الكلاسيكي والأغنية الحديثة، مقدمةً أغنيات مثل «بنت أكابر»، «يا مغرور»، و«اشتقت لك تحت المطر» و«توك على بالي»، وصولاً إلى أحدث إنتاجاتها التي تتصدر القوائم الغنائية، وسيكون جمهور المدرّج على موعد مع باقة مختارة من هذه النجاحات التي تعكس مسيرتها المملوءة بالإبداع.