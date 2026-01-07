استراحة بكل الألوان على بحر دبي

بين زُرقة بحر دبي وخضرة خيراتها، ومجسمات الورود وعناقيد النور.. استراحة عائلية من أجل الاستمتاع بالأجواء، والطقس الرائع، في بلد «أجمل شتاء في العالم»، وتحديداً بسوق الواجهة البحرية في منطقة ديرة، التي لا تستقطب روادها بالمأكولات والمنتجات الطازجة والمذاقات المتنوعة فقط، بل بالمشاهد والإطلالات الخلابة، والأنشطة المتجددة دائماً التي تسعى إلى إرضاء الكبار والصغار، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام.