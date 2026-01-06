مصر.. قتلى وجرحى بحريق في مصحة لعلاج الإدمان

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية المصرية مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمركز خاص لعلاج الإدمان.

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية أن ماساً كهربائياً كان الشرارة الأولى لاندلاع النيران.

وأوضحت التحقيقات أن النيران التهمت سريعاً سلماً خشبياً داخل المركز، مما قطع طريق النجاة أمام النزلاء وحول المكان إلى "فخ للموت"، حيث تعذر على المتواجدين الخروج من الشقة المنكوبة.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى بنها، بأن الضحايا السبعة وصلوا في حالة توقف تام لعضلة القلب، دون نبض أو تنفس. وأشار التقرير إلى تفاصيل قاسية، منها:

تعرض حالتين من المتوفين لحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 30% في النصف العلوي من الجسم.

استمرار محاولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم لمدة 40 دقيقة دون جدوى.

إيداع الجثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية

من جانبه، صرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية لوسائل إعلام محلية، بأنه تقرر إغلاق مركز "الأمان" بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات الجارية. وأكد المصدر أن المركز مرخص رسمياً ويخضع لرقابة دورية من لجنة "العلاج الحر"، وهو ما يضع معايير السلامة المهنية داخل المنشأة تحت مجهر التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بـ 6 سيارات إطفاء فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، بمشاركة فرق الإسعاف التي هرعت لنقل الضحايا والمصابين.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على مدى الالتزام باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المركز المنكوب، وتحديد المسؤوليات القانونية وراء هذا الحادث الأليم.