الثلوج وانخفاض الحرارة تشلان الحياة اليومية في النمسا ودول أوروبية

تسببت الثلوج الكثيفة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة إلى مستويات ما دون الصفر في تعطيل وشل حركة الحياة اليومية في بعض مدن النمسا والعديد من الدول الأوروبية، لاسيما بولندا والتشيك وهولندا وألمانيا وبريطانيا بشكل خاص.

وانخفضت درجات الحرارة في النمسا إلى 25.7 درجة تحت الصفر، بينما تشهد أجزاء واسعة من ألمانيا موجة برد قارس، حيث تسبب الطقس البارد في وقوع حوادث وشلّ حركة المرور على الطرق السريعة، كما تم إلغاء نحو 700 رحلة جوية في مطار "شيفول" بالعاصمة الهولندية أمستردام، وتوقفت خدمات القطارات بسبب تساقط الثلوج الكثيف بشكل مؤقت في أنحاء العاصمة ومدينة أوتريخت، وأعلنت هيئة السكك الحديدية البولندية عن تأخيرات وإلغاءات استمرت عدة ساعات، كما تشكلت اختناقات مرورية بلغ طولها الإجمالي نحو 900 كيلومتر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتظهر البيانات الصادرة عن هيئات الأرصاد الجوية في الدول الأوروبية، معاناة عدة مدن أوروبية من درجات حرارة متجمدة، بالتزامن مع استمرار هطول الثلوج بشكل كثيف؛ إذ سجلت بلدة كفيلي التشيكية، أدنى درجة حرارة على الإطلاق بلغت 30.6 درجة مئوية تحت الصفر، وشهدت بلدة هايدمولا في إقليم بافاريا السفلى أبرد ليلة شتاء تراجعت فيها درجة الحرارة إلى 24.3 درجة تحت الصفر.