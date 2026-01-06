زلزال قوته 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان

قالت وكالة ‌الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا قوته الأولية 6.2 درجات على مقياس ريختر هز منطقة تشوكوجو غرب اليابان، اليوم ، ⁠وأعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية .

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال في الجزء الشرقي من ⁠مقاطعة شيماني، موضحة من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية أن سير ​العمل المحطة لم يتعطل جراء ​الزلزال .

وقال متحدث ​باسم الهيئة إنها تتحقق من وجود أي ‌تأثير محتمل ‌على ⁠الوحدة رقم اثنين في المحطة ، والتي تعمل منذ ديسمبر 2024 بعد توقفها عقب ​انفجار ​مفاعل فوكوشيما في مارس 2011 .

والزلازل شائعة في اليابان ، إحدى أكثر ‍المناطق في العالم من حيث النشاط الزلزالي.

وبلغت شدة الزلزال خمس درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتألف من سبعة مستويات.

وأعلنت ‍شركة سكك حديد غرب اليابان تعليق رحلات قطارات شينكانسن فائقة السرعة بين منطقتي شين-أوساكا وهاكاتا عقب وقوع الزلزال.