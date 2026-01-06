لوحات الشتاء في صحراء دبي

بين الظل والنور، «لوحات» الشتاء تلوّن السماء بتشكيلات جمالية ترسمها الغيوم في لحظات الغروب، لتضفي على مشهد «الجمل وصاحبه» مزيداً من الروعة والدفء، بعد رحلة نهار طويل ربما، وسط رمال منطقة الليسيلي في دبي، حيث الفضاءات الفسيحة والأفق المفتوح والطبيعة والهدوء، والاستمتاع بساعة صفاء وسكينة على أطراف المدينة التي تعتز بملامح ماضيها العريق وتراثها الأصيل، في الوقت الذي تسابق الزمن، لتحقق إنجازات تنتمي إلى المستقبل.