مهرجان المسرح العربي يحتفي بمحمد صبحي وفردوس عبدالحميد

يُكرّم مهرجان المسرح العربي 17 فناناً مسرحياً مصرياً، من بينهم الممثل والمخرج محمد صبحي، في دورته الـ16 التي تنطلق، الأسبوع المقبل، في القاهرة.

وأعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، في مؤتمر، أمس، أن الدورة الجديدة ستشهد تكريم الممثلة فردوس عبدالحميد، والممثل أحمد بدير، والمخرج ناصر عبدالمنعم، والمخرج عصام السيد، والناقد عبدالرزاق حسين، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج مراد منير، والكاتبة فاطمة المعدول، ومهندسة الديكور نهى برادة، والفنانة سميرة محسن، والكاتب بهيج إسماعيل، والناقد أسامة أبوطالب، والمخرج عباس أحمد، وأستاذ المسرح بجامعة الإسكندرية، أبوالحسن سلام، وأستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، محمد شيحة، وأستاذ الدراما والنقد المسرحي، جلال حافظ.

ويشمل برنامج المهرجان، الذي يقام من 10 إلى 16 يناير الجاري، 15 عرضاً مسرحياً من مصر والإمارات ولبنان، والأردن والكويت والعراق، والمغرب وتونس وقطر.

كما يشمل البرنامج ندوة فكرية بعنوان «نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي» بمشاركة 12 باحثاً.

وتنظم الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة مقراً، المهرجان في مدينة عربية مختلفة كل عام، وسبق للقاهرة أن استضافته عامَي 2009 و2019.