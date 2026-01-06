بيع سمكة تونة بمبلغ خرافي.. والمشتري «الملك»

دفع مالك سلسلة مطاعم سوشي مبلغاً قياسياً قدره 3.27 ملايين دولار (510.3 ملايين ين) مقابل سمكة تونة زرقاء عملاقة، طُرحت في مزاد رأس السنة المرموق، الذي نظم، أمس، بسوق السمك الرئيسة في طوكيو.

ودفع كيوشي كيمورا، الذي يُلقّب نفسه بـ«ملك التونة»، والذي فازت سلسلة مطاعمه «سوشي زانماي» بالمزاد، المبلغ مقابل السمكة التي يبلغ وزنها 243 كيلوغراماً، وتم اصطيادها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان.

وقال كيمورا بعد المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للسمك: «كنت أعتقد أننا نستطيع الحصول عليها بسعر أقل، لكنّ السعر ارتفع بسرعة كبيرة».

ويُعَدّ مبلغ 510.3 ملايين ين، الذي بيعت به السمكة، الأعلى منذ بدء جمع البيانات المقارنة عام 1999.

ويعود الرقم القياسي السابق لسمكة تونة زرقاء تزن 278 كيلوغراماً، بيعت لقاء 333.6 مليون ين (2.12 مليون دولار) عام 2019، بعد انتقال السوق من موقعها التقليدي في تسوكيجي وسط طوكيو، إلى مرافق أكثر حداثة.