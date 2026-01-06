«قمة المليار متابع»: جميع باقات التذاكر نفدت

كشفت قمة المليار متابع عن نفاد جميع باقات التذاكر لحضور فعاليات نسختها الرابعة، التي تنطلق، يوم الجمعة المقبل، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

ويعكس الإقبال غير المسبوق، المكانة التي رسختها القمة كأكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي يتوقع أن يحضرها أكثر من 30 ألف شخص، ويشارك فيها أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وما يزيد على 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات متابع.

وتنظم القمة أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة ومناظرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل، يشارك فيها متخصصون إقليميون وعالميون، ومن بينهم أكثر من 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً، حيث تستعرض الجلسات أحدث الاتجاهات في صناعة المحتوى، وتركّز على مستقبل المنصات الرقمية وتأثيرها المتصاعد في مختلف القطاعات.

وكانت القمة أعلنت عن أبرز المتحدثين خلال النسخة الرابعة، إذ تضم القائمة كلاً من جيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ«مستر بيست» صاحب أكبر قناة على يوتيوب بعدد المتابعين، ولارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأميركي، وهي منتجة ومقدمة مشهورة للبرامج التلفزيونية، والممثل والمنتج الأميركي ويل سميث، وماكس أميني الكوميدي ومقدم البودكاست والمنتج والمخرج الأميركي من أصل إيراني صاحب الشهرة العالمية، وسايمون سكويب المستثمر البريطاني المعروف بمبادراته في دعم روّاد الأعمال، ومحمد العبار مؤسّس شركة إعمار العقارية، واللاعب الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند صاحب المسيرة الأسطورية في كرة القدم.

وتجمع القمة كبرى منصات التواصل الاجتماعي تحت سقف واحد للمرة الثانية، وأطلقت مبادرات عالمية نوعية عدة حققت تفاعلاً واسعاً على مستوى العالم، وفي مقدمتها حملة «مليار عمل مجتمعي» بالشراكة مع MrBeast، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، ووجدت تفاعلاً عالمياً كبيراً بأكثر من 170 ألف عمل مجتمعي وإنساني، وما يزيد على 100 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع، وكذلك جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Google Gemini، والتي تُعدّ أكبر وأغلى جائزة عالمية من نوعها وقيمتها مليون دولار، حيث أبدى أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة اهتماماً بالجائزة، واستقبلت 3500 فيلم للمشاركة في الجائزة.

حدث منتظر

يُمثّل الإقبال الكبير الذي تشهده قمة المليار متابع، في نسختها الرابعة، تأكيداً لمكانتها منصةً رائدةً تجمع بين الإلهام والمعرفة والفرص، ويجعل من نسختها الرابعة حدثاً استثنائياً ينتظره صُنّاع المحتوى وروّاد الإعلام الرقمي من مختلف أنحاء العالم، كما يؤكد هذا الحضور المتزايد في فعاليات القمة، أن صناعة المحتوى الهادف في المنطقة والعالم تعيش مرحلة نمو مدفوعة بوعي أكبر بالقدرة على صناعة التغيير الإيجابي، وبحضور جيل جديد من المبدعين الذين يرون في القمة الملتقى الأهم للتعلّم، والتواصل، واكتشاف الفرص التي تسهم في بناء مسارهم المهني بالكامل.

• 15 ألف صانع محتوى ومؤثر.

• 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات شخص.