احتفالات دبي الأكثر روعة.. على طول البحر والسماء والجبال

أكّد مهرجان دبي للتسوق أن العروض الرائعة التي نظمها، ضمن احتفالات الإمارة باستقبال 2026، نجحت في استقطاب حشود الزوار التي تجمعت للاستمتاع بمشهد الألعاب النارية التي أنارت سماء المدينة عند منتصف الليل.

وخلال رأس السنة، امتدت احتفالات مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 11 الجاري، لتشمل البحر والسماء والجبال، ولتعكس المنظور الشامل للحدث عبر توفير لحظات مميّزة مشتركة، وعروض عالمية المستوى، ومنصة على امتداد المدينة، للاحتفال بأسلوب غير مسبوق.

واستقبلت دبي العام الجديد باحتفالات مذهلة عمّت أرجاء الإمارة، وقدّم المهرجان عرضاً باهراً عند منتصف الليل هو الأكثر روعة في تاريخه حتى الآن، ومع حلول منتصف الليل تألقت الألعاب النارية في السماء بشكل متزامن في أبرز الوجهات، في تناغم فريد جمع بين الواجهة البحرية والمناطق التراثية والطبيعة الجبلية الآسرة، أثناء العد التنازلي لقدوم 2026.

وتزينت الواجهة المائية في بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، بأجمل الاحتفالات الحيوية التي شهدتها دبي في الهواء الطلق، وعلى طول الخور، قدّم دبي فستيفال سيتي مول عرضاً مميّزاً في الواجهة المائية، تداخلت فيه الألعاب النارية مع الموسيقى والعروض الضوئية التي ترتقي بأجواء المهرجان المميّزة، بينما وفّر سوق السيف الطابع التاريخي المتألق لأجمل اللحظات أثناء احتفالات منتصف الليل على طول الكورنيش المضاء بالفوانيس.

وتوسعت التجارب لتصل إلى مستويات جديدة في مناطق خارج مدينة دبي، مثل جبال الحجر، إذ رحبت حتّا بقدوم العام الجديد بعرض للألعاب النارية من سفح الجبل، ما وفر أجواءً من الروعة والسحر لاحتفالات ليلة رأس السنة.

ولإضفاء مزيد من الإبهار، واصل مهرجان دبي للتسوق تقديم عروض ليلية لطائرات الدرون مع المؤثرات النارية فوق بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، إذ تحولت السماء إلى لوحة فنية منسقة وفريدة تروي أجمل القصص مع المؤثرات البصرية الاحتفالية، ما يسهم في تعزيز مكانة المهرجان، بوصفه وجهة استثنائية لاستضافة أكبر عروض طائرات الدرون وأكثرها إبداعاً في المنطقة.

