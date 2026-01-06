أليشيا كيز: جميل أن أبدأ 2026 في أبوظبي

قدمت النجمة العالمية، أليشيا كيز، حفلاً مميزاً في ليلة رأس السنة، خلال افتتاح النسخة الثالثة من «ليالي السعديات»، سلسلة الحفلات الموسيقية الخارجية في أبوظبي، إذ شاركت في استقبال العام الجديد مع آلاف المعجبين الذين استمتعوا بأدائها وصوتها وعزفها على البيانو وسط أجواءٍ مفعمة بالحيوية.

وتألقت الفنانة، الحائزة جائزة «غرامي» 17 مرة، والتي تشتهر بكونها مغنية وكاتبة أغانٍ وعازفة ومنتجة، على مسرح ليالي السعديات أثناء تقديم باقة من أشهر أغانيها.

وقالت كيز: «أبوظبي، هذه لحظة مميزة جداً، جميل أن نبدأ سنة جديدة معاً، نشارك الحب والموسيقى والطاقة، شكراً لكم من القلب».