من بدلة مادورو إلى قفازات ساندرز.. إطلالات أيقونية صنعت "التريند"

تحولت بدلة "نايكي" الرياضية من طراز (Nike Tech) التي ارتداها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء اعتقاله، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين خلال عملية عسكرية أميركية قبل يومين، من مجرد قطعة ملابس إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي. الغريب في الأمر أن الاهتمام لم يتركز على السياق السياسي المتناقض للصورة بقدر ما أنصبّ على مظهره الغريب وغير المتوقع.

هذا الانتشار السريع للصورة يعيد إلى الأذهان حالات مماثلة شهدها العالم سابقاً، حيث أصبحت ملابس بعض الشخصيات العامة محور النقاش و"التريند"، ومن أبرز هذه الأمثلة، الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ببدلته البيج، التي ارتداها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عام 2014، والتي خرجت عن المألوف مقارنة بالبدلات الرسمية الداكنة المعتادة، كذلك قفازات السيناتور بيرني ساندرز التي انتشرت بشكل واسع خلال حفل تنصيب جو بايدن في عام 2021. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان له حضوراً بارزاً من خلال اعتماده منذ بداية الحرب عام 2022، على ملابس عسكرية بسيطة في خطاباته ومقابلاته الإعلامية، بالإضافة إلى مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، الذي اشتهر بستايله البسيط المعروف بالهودي والقميص منذ بداياته، والذي أصبح أيقونياً فيما بعد في ثقافة شركات التكنولوجيا.