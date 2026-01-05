إنقاذ 28 سائحا من الغرق بعد جنوح لانش سياحي في مرسى علم المصرية

شهدت منطقة حماطة بمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر المصرية اليوم حادثة جنوح لانش سياحي، حيث نجحت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية في المحافظة في إنقاذ 28 شخصا بينهم سياح من جنسيات أجنبية مختلفة، كانوا على متنه.

وإثر تعرض المركب السياحي لحادث "شحوط" مفاجئ في منطقة شعاب مرجانية جنوبي مرسى علم، تلقت الأجهزة الأمنية وغرفة عمليات المحافظة بلاغاً يفيد بجنوح اليخت السياحي (مخصص لرحلات الغوص والسفاري) واصطدامه بالشعاب المرجانية، مما أدى إلى تسرب المياه إلى أجزاء منه وتوقفه عن الحركة تماماً وسط مخاوف من غرقه.

وعلى الفور، هرعت لانتشات الإنقاذ السريع والقوات البحرية إلى موقع الحادث، حيث تم وضع خطة عاجلة لإجلاء الركاب.

وحسب موقع القاهرة 24 أفادت المصادر المحلية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، حيث جرى نقل جميع السياح وطاقم المركب إلى الشاطئ بسلام، حيث جاء عدد الناجين 28 شخصاً " 20 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 8 أفراد هم أفراد الطاقم".