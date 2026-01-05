زوجة ميسي تتدخل لمنع عارضة أزياء برازيلية من حضور مباريات زوجها

شهد نهائي الدوري الأمريكي حدثاً استثنائياً بعد منع عارضة أزياء برازيلية من حضور المباراة.

وحسب "جورنال كوريي" أثارت عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز الكثير من علامات الاستفهام بعد اتهامها أنتونيللا زوجة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمنعها من حضور نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي حصد فيه صاحب الكرات الذهبية الـ8 أول لقب دوري لناديه إنتر ميامي.

وقالت وسائل إعلام أن العارضة تلاحق ميسي منذ سنوات وتمطره بالرسائل والصور رغم علمها أنه متزوج منذ 2017 وأب لـ3 أولاد، لدرجة أن ميسي حظرها من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن غير المستبعد أن يكون الحظر بأمر أنتونيللا.

وقالت كورتيز، التي وضعت أوشاماً باسم ميسي ورقم قميصه "10" و3 نجمات تشير لفوز الأرجنتين بـ3 كؤوس عالم، إنها مستعدة لمواجهة أنتونيللا في مونديال 2026 علناً إن سنحت الفرصة وقالت: "شعرت بإذلال، يجب عدم حرمان شخص من حضور حدث رياضي بسبب مشكلة شخصية أو خلافات في مواقع التواصل، أنتونيللا طلبت من إدارة ميامي منعي من دخول ملعب تشيس".

ولم يعلق بطل العالم 2022 ولا زوجته على ادعاءات العارضة البرازيلية، ورغم أن أنتونيللا معتادة على تواجد الكثير من المعجبات بزوجها إلا أنها على ما يبدو رأت في ملاحقة كورتيز له خطراً كامناً.