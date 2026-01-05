مصر.. تلميذة تقفز من نافذة المدرسة وتصارع الموت 7 ساعات دون أن ينتبه لغيابها أحد

أحالت النيابة الإدارية المصرية 4 من مسؤولي إدارة مدرسة ابتدائية بمحافظة الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تعرض حياة تلميذة للخطر نتيجة الإهمال الجسيم.

وشملت قائمة المحالين مدير المدرسة، ومدير عام الإدارة التعليمية، ووكيلة المدرسة، وإحدى المعلمات، بعد أن تُركت التلميذة وحيدة داخل الفصل الدراسي مع غلق الأبواب الحديدية بين الأدوار، عقب صرف التلاميذ والعاملين قبل المواعيد الرسمية، ما دفعها لمحاولة القفز من الدور الأول العلوي، وسقوطها فاقدة الوعي في فناء المدرسة، لتظل على حالتها نحو سبع ساعات قبل العثور عليها.

وبحسب بيان رسمي، كانت النيابة الإدارية قد استقبلت بلاغ الإدارة التعليمية بالمحلة الكبرى وطلب ذوي التلميذة تقديم الشكوى، وانتقل وكيل أول النيابة إلى مقر المدرسة لإجراء معاينة شاملة، والاستماع إلى أقوال زميلات الضحية، إضافة إلى شهادة والدتها التي أكدت استمرار البحث عنها حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، قبل أن يتم العثور عليها بمساعدة عامل المدرسة.

ونقلت التلميذة على الفور إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، فيما حُرر محضر رسمي بالواقعة.

وأظهرت التحقيقات أن مدير المدرسة أصدر تعليمات شفهية بصرف التلاميذ والعاملين قبل انتهاء المواعيد الرسمية دون تكليف أحد بالإشراف على الأدوار، بينما لم يتخذ المدير العام أي إجراء رغم إبلاغه بالحادث.

كما تلاعبت وكيلة المدرسة بدفتر الحضور والانصراف، وانصرفت معلمة الفصل فور انتهاء حصتها دون التأكد من خلو الفصل من التلاميذ.

وأكدت لجنة التفتيش من المديرية أن جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بسلامة التلاميذ لم تُطبق، بما في ذلك غلق البوابة الحديدية المؤدية إلى الدور الأرضي، قبل المواعيد الرسمية ما حال دون مغادرة التلميذة المبنى بأمان.

وأسفرت التحقيقات عن إنهاء تكليف المدير والمدير العام، وإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بتكثيف المرور الدوري على المدارس للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل وسلامة التلاميذ داخل المنشآت التعليمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تعرض حياة الأطفال للخطر.