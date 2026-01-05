إشاعات: محمد صلاح يصرف من جيبه على المنتخب .. وحسام حسن يرد: «لا أحد ينفق على مصر»

نفى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، امس، صحة ما تردد حول تكفل قائد المنتخب محمد صلاح بنفقات ومصاريف معسكر "الفراعنة"، مؤكدا أن اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة بالكامل عن الإنفاق على المنتخب.

وفي مؤتمر صحفي سبق مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا المقررة اليوم، قال حسام حسن ردا على الشائعة المتداولة: "لا أحد مهما كانت إمكانياته ينفق على مصر"، مشددا على أن "المنتخب لا يعتمد على أفراد، مهما كان حجمهم أو نجوميتهم، بل على منظومة كاملة". وكانت سرت إشاعات على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أن محمد صلاح يصرف من جيبه على منتخب بلاده.

وأضاف المدير الفني: "الحمد لله بلدنا تكفينا، والإمكانيات الموجودة في اتحاد الكرة تتكفل بكل شيء، ولا نحتاج أي دعم من أحد"، موضحا أن كل لاعب في المنتخب "مهما كانت إمكانياته، هو جزء من الفريق، ويتم التعامل معه وفق نظام واضح".

وتابع حسن، الساعي للظفر بالنجمة الإفريقية الثامنة مع منتخب بلاده: "المنتخب كله، جهاز فني وإدارة ولاعبون، يعملون في منظومة واحدة"، مؤكدا أن الأجواء داخل الفريق "يسودها الانسجام والروح الجماعية".

وعن الجدل المتكرر حول المنتخب، قال: "اعتدنا على هذا الكلام، وأنا أكتر شخص تكلموا عنه، لكن لا نشغل أنفسنا إلا بشيء واحد، وهي أن نساعد جمهور مصر ونركز في الكرة فقط".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن "أي أخبار أو استفسارات يتم التعامل معها عبر الجهاز الإعلامي للمنتخب"، قائلا: "هناك جهاز إعلامي مسؤول عن التواصل، ونحن نركز بشكل كامل في الملعب فقط".