قبل 7 ملايين عام .. هل كان البشر يمشون على قدمين أم يتقافزون على الأشجار ؟

أظهرت دراسة جديدة أن الأقارب الأوائل للبشر كانوا يسيرون منتصبي القامة قبل 7 ملايين عام.

واستنادا إلى تحاليل للعظام أجريت مؤخرا، خلص فريق أميركي إلى أن إنسان الساحل التشادي الذي عاش قبل الإنسان كان يمشي على قدمين مما يؤكد النتائج السابقة.

ويعتبر إنسان الساحل التشادي بشكل عام أقدم أشباه بشر معروفين، والذين عاشوا قبل ما يتراوح بين 6.7 مليون عام و7.2 مليون عام، كما أشارت الدراسة المنشورة هذا الأسبوع.

وبعد اكتشاف عظم جمجمة وأسنان في صحراء جوراب شمال تشاد عام 2001، استنتج الباحثون من النقطة التي يتصل فيها العمود الفقري في الجمجمة أن هذا الكائن الذي عاش قبل الإنسان كان يسير منتصب القامة.

ويصنف الباحثون البشر وأقاربهم المنقرضين على أنهم أشباه البشر.

وفي عام 2022، نشر علماء من فرنسا وتشاد النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "نيتشر" بناء على فحص عظمتي ذراع وعظمة فخذ.

ويشير هيكل عظم الفخذ إلى أن أشبه البشر الذين عاشوا قبل الإنسان كان يتحركون عادة على قدمين على الأرض، ولكنهم كانوا يتنقلون أيضا على الأشجار.