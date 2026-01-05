عجوز تسعيني يقتل زوجته ويتصل بالشرطة ليسلم نفسه

ألقت شرطة فريمونت القبض على رجل يبلغ من العمر 93 عاما بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وذلك أثر حادثة إطلاق نار قيل إنه استهدف خلالها زوجته صباح يوم السبت.

وتلقى الضباط بلاغا عن الحادث في منطقة بلوك 5000 من شارع موري، حيث أبلغ المتهم أنه أطلق النار على زوجته وأنه يرغب بتسليم نفسه للشرطة.

وعند وصولهم إلى مكان الحادث، تم توقيف ريتشارد هوكينغ، 93 عاما، قرب سيارته، فما وجدت الضحية في المقعد الأمامي للسيارة.

وأكدت الشرطة وجود إصابات على جسد الضحية، التي أعلنت وفاتها في مكان الحادث، كما تم ضبط سلاح ناري.

وقدم هوكينغ إفادة للشرطة حول سبب الحادث، لكن السلطات لم تفصح عن تفاصيلها.

وتم توقيفه واحتجازه بتهمتي القتل واستخدام السلاح الناري. ولم يكشف بعد عن هوية الضحية.