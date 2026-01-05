سر النشاط اليومي.. 6 أطعمة لا غنى عنها في الصباح

يتنازل كثير من الناس عن وجبة الإفطار طمعًا في دقائق إضافية من النوم صباحًا، غير مدركين أن هذه الوجبة البسيطة قد تكون مفتاح النشاط والحيوية طوال اليوم، إذ يؤكد خبراء التغذية أن الإفطار من أهم الوسائل لتعزيز الطاقة وتحسين الأداء اليومي.

وتقول اختصاصية التغذية الأميركية سامانثا بيترسون، إن تناول الإفطار يعيد تزويد الدماغ بالغلوكوز، وهو العضو الأكثر استهلاكاً للطاقة في الجسم؛ ما يساعد على التفكير بوضوح والحفاظ على التركيز.

وتوضح بيترسون أن الإفطار لا يقتصر دوره على تحسين النشاط الذهني، بل يسهم أيضاً في استقرار مستويات السكر في الدم، وتعويض العناصر الغذائية التي استهلكها الجسم في أثناء الليل، وإرسال إشارة إلى عملية الأيض للخروج من وضع الراحة، وفق مجلة «Real Simple» الأميركية.

وتضيف أن أهمية الإفطار تتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون صباحات سريعة ومزدحمة، إذ يساعد استقرار السكر في الدم على ضبط هرمون الكورتيزول وهرمونات التوتر؛ ما يخلق بداية أكثر هدوءاً وتوازناً لليوم، لكن ليس كل طعام صباحي قادراً على منح الطاقة نفسها.

وتشير اختصاصية التغذية الرياضية الأميركية دون جاكسون بلاتنر إلى أن «تناول سعرات حرارية متوازنة وعالية الجودة يؤدي إلى طاقة متوازنة وعالية الجودة».

وتوصي بوجبة تضم الكربوهيدرات والبروتين والدهون معاً؛ إذ يؤدي كل عنصر غذائي دوراً مختلفاً؛ فالكربوهيدرات هي مصدر الطاقة المفضل للدماغ والعضلات، بينما يساعد البروتين على إبطاء الهضم والحفاظ على استقرار الطاقة، وتوفر الدهون طاقة مركزة وطويلة الأمد.

فيما يلي 6 أطعمة صباحية يوصي بها خبراء التغذية لتعزيز الطاقة طوال اليوم:

الجبن القريش

يتميز الجبن القريش باحتوائه على بروتين الكازين بطيء الهضم، الذي يساعد على الحفاظ على الشعور بالامتلاء واستقرار الطاقة لساعات، كما أنه غني بالكالسيوم.

البيض

يُعد البيض من أساسيات الإفطار الغني بالبروتين الكامل، لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية؛ ما يساعد على الشعور بالشبع مدة أطول.

السبانخ

إضافة السبانخ إلى البيض تعزز القيمة الغذائية للوجبة، فنبات السبانخ غني بالحديد النباتي الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا؛ ما ينعكس على مستويات الطاقة.

الزبادي اليوناني

يُعد الزبادي اليوناني خياراً مثالياً للإفطار السريع، إذ يتميز بارتفاع محتواه من البروتين والبروبيوتيك، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتوازن السكر في الدم، وتحسين المزاج.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يدخل في مئات التفاعلات المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الجسم. ويمكن إضافة اللوز، وبذور اليقطين، والشيا أو القنب إلى الشوفان أو الزبادي.

الشوفان

يُعد الشوفان مصدراً ممتازاً للكربوهيدرات الكاملة عالية الجودة. ولتحويله إلى وجبة متكاملة، يُنصح بإضافة المكسرات والبذور والتوت؛ ما يعزز الطاقة والشبع مدة أطول.